L'emoji della tigre è una vista di profilo di tutto il corpo di una classica tigre a strisce arancioni e nere. Le tigri sono tra i più grandi felini sulla terra, ma in forma di emoji sembrano avere all'incirca le stesse dimensioni. Curiosità: non esistono due tigri con le stesse identiche strisce, proprio come non esistono nemmeno due umani esattamente uguali.

Keywords: animale, tigre

Codepoints: 1F405

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )