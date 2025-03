Se fai un viaggio in profondità nel mare potresti incontrare un tritone, una sirena o un tritone. Ok, anche se le sirene sono creature immaginarie, sono amate da tutti. Un tritone è per metà umano e per metà pesce. L'emoji mostra una persona con una coda di pesce nella parte inferiore invece delle gambe. Una variante di genere del tritone tiene un tridente. L'emoji tritone è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Usa questa emoji quando parli di vita marina o creature mitiche. Esempio: “Vorrei poter essere un 🧜🏼 quando sarò grande, ma mia madre dice che non sono reali.

Keywords: sirena

Codepoints: 1F9DC

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )