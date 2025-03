Se você fizer uma viagem ao fundo do mar, poderá encontrar um tritão, uma sereia ou um tritão. Ok, enquanto os sereianos são criaturas imaginárias, eles são amados por todos. Um sereiano é meio humano e meio peixe. O emoji mostra uma pessoa com um rabo de peixe na parte inferior em vez de pernas. Uma variante de gênero do tritão segura um tridente. O emoji sereia vem em diferentes tons de pele e gêneros. Use este emoji ao falar sobre a vida marinha ou criaturas míticas. Exemplo: “Gostaria de ser um 🧜🏼 quando crescer, mas minha mãe diz que não são reais.

Keywords: pessoa sereia, sereia

Codepoints: 1F9DC

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )