Una canoa è una barca lunga e stretta che utilizza un remo per essere spinta attraverso l'acqua. Sebbene nessuno sia abbastanza sicuro di quando sia iniziata la canoa, gli archeologi sanno che è stata usata come mezzo di trasporto per più di 8.000 anni. Mentre alcuni lo usano ancora per il trasporto, è più ampiamente conosciuto come attività sportiva o per il tempo libero. L'emoji della canoa può essere utilizzata per rappresentare gli sport acquatici in un lago o in un fiume. Se stai pianificando una battuta di pesca, abbinalo all'emoji del pesce per mostrare cosa stai pianificando.

Keywords: canoa, imbarcazione

Codepoints: 1F6F6

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )