Sai che i cavalli possono dormire sia sdraiati che in piedi? I cavalli vengono addestrati per lo sport equestre delle corse e per giochi come il polo. I cowboy sono noti per andare a cavallo lungo la frontiera occidentale. L'emoji del cavallo mostra un cavallo con quattro zampe in un movimento al galoppo. In passato i cavalli erano usati come mezzo di trasporto principale, ma oggigiorno sono usati per l'equitazione, le corse e lo sport del polo. Usa questa emoji quando parli di un cavallo, di corse di cavalli, di un allevamento di cavalli o di qualsiasi cosa relativa ai cavalli. Esempio: amo andare a cavallo. I 🐎 sono così carini.

Copia

Keywords: animale, cavallo, cavallo da corsa, corse

Codepoints: 1F40E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )