Savez-vous que les chevaux peuvent dormir aussi bien couchés que debout ? Les chevaux sont entraînés pour le sport équestre des courses et des jeux comme le polo. Les cow-boys sont connus pour monter à cheval autour de la frontière ouest. L'emoji cheval montre un cheval à quatre pattes dans un mouvement de galop. Dans le passé, les chevaux étaient utilisés comme principal moyen de transport, mais de nos jours, ils sont utilisés pour l'équitation, les courses et le sport du polo. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un cheval, d'une course de chevaux, d'une ferme équestre ou de tout ce qui concerne les chevaux. Exemple : J'adore l'équitation. Les 🐎 sont si mignons.

Keywords: animal, cheval

Codepoints: 1F40E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )