Alam mo bang ang mga kabayo ay maaaring matulog sa parehong nakahiga at nakatayo? Ang mga kabayo ay sinanay para sa equestrian sport na karera at mga laro tulad ng polo. Ang mga cowboy ay kilala sa pagsakay sa mga kabayo sa paligid ng kanlurang hangganan. Ang emoji ng kabayo ay nagpapakita ng isang kabayo na may apat na paa sa isang maiskaping galaw. Noong nakaraan, ang mga kabayo ay ginagamit bilang pangunahing paraan ng transportasyon, ngunit sa ngayon ay ginagamit ang mga ito para sa pagsakay sa kabayo, karera, at isport ng polo. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa kabayo, karera ng kabayo, sakahan ng kabayo, o anumang bagay na nauugnay sa mga kabayo. Halimbawa: Mahilig ako sa pagsakay sa kabayo. Sobrang cute ng 🐎.

Keywords: hayop, kabayo, karera

Codepoints: 1F40E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )