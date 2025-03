Alam mo ba? Ang unang traktor ay naimbento noong 1892. Ang mga traktora ay malalaki, malakas, mahal at mabagal. Nakakakuha sila ng maraming mabibigat na trabaho sa mga sakahan at construction site. Ang tractor emoji ay nagpapakita ng isang traktor na may malalaking gulong, isang bintana at isang tambutso. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng lakas, o isang country mid-western farmhouse. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa agrikultura, bukid, konstruksyon, mid-western na bansa, at pagsusumikap. Ang mga Tractor ay napakalakas na makinarya, kaya maaari mo ring gamitin ang emoji na ito upang ilarawan ang isang taong kasing lakas ng isang traktor. Halimbawa: Mangyaring huwag makaalis sa likod ng isang 🚜 . Nagmamadali ako!.

Keywords: sasakyan, tractor, traktora

Codepoints: 1F69C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )