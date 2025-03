Ang mga pribadong eroplano ay mga mini plane na nagbibigay ng maliit na espasyo para sa paglalakbay sa himpapawid at maraming privacy. Ang maliit na airplane emoji ay nagpapakita ng isang maliit na eroplano, na kumakatawan sa isang pribadong jet o iba pang personal na sasakyang panghimpapawid na may dalawang pakpak, bintana, at dalawang makina. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa paglalakbay, pribadong jet, kayamanan, luho, jet setter, personal na eroplano, at anumang bagay na nauugnay sa aviation.

Halimbawa: Hinahayaan kami ni Dan na gamitin ang kanyang 🛩 ngayong weekend para sa aming mga girls trip.

Keywords: eroplano, maliit na eroplano, sasakyan, sasakyang panghimpapawid

Codepoints: 1F6E9 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )