Les avions privés sont des mini-avions qui offrent un petit espace pour les voyages en avion et beaucoup d'intimité. L'emoji petit avion montre un petit avion, représentant un jet privé ou un autre avion personnel avec deux ailes, des fenêtres et deux moteurs. Cet emoji est souvent utilisé pour parler de voyages, de jets privés, de richesse, de luxe, de jet setters, d'avions personnels et de tout ce qui concerne l'aviation.

Exemple : Dan nous laisse utiliser son 🛩 ce week-end pour notre voyage entre filles.

Keywords: avion, petit avion

Codepoints: 1F6E9 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )