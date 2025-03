En route pour le travail ? Optez pour le trolleybus. Ces bus à faibles émissions sont alimentés en électricité par les câbles aériens. L'emoji du trolleybus montre une voiture de style boîte avec plusieurs fenêtres, deux pneus et un câble en haut. Le style et la couleur de l'emoji du trolleybus varient selon le clavier emoji. L'emoji du trolleybus est souvent associé aux transports en commun, aux grandes villes et aux voyages respectueux de l'environnement. Utilisez cet emoji lorsque vous vous dirigez vers votre prochaine destination, mais que vous ne trouvez pas la station de trolleybus. Exemple : Sue savez-vous où se trouve la station 🚎 la plus proche ?

Keywords: bus, trolley, trolleybus

Codepoints: 1F68E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )