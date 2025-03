Allez-y plus vite ! Les trains modernes comme le train à grande vitesse sont parfaits pour parcourir de longues distances en peu de temps. Les trains à grande vitesse sont beaucoup plus rapides que les trains traditionnels. L'emoji du train à grande vitesse montre l'avant élégant et aérodynamique d'un train à grande vitesse. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose de très rapide, de voyage, de transport, de trains à grande vitesse et de technologie avancée ou futuriste. Exemple : Ce trajet de 2 heures ne prendra que 1 heure à cause du train à grande vitesse 🚄.

Keywords: tgv, train

Codepoints: 1F684

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )