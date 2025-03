Napunta sa isang paglalakbay sa kalsada? Maaaring ginagamit mo ang emoji ng motorway sa iyong chat. Ang emoji ng motorway ay nagpapakita ng isang linyang kalsada na may damo sa magkabilang gilid at isang berdeng karatula sa kalye sa itaas ng kalsada. Ang kulay at istilo ng emoji na ito ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ng motorway ay madalas na nauugnay sa isang interstate, highway, freeway, o iba pang malawak na bukas na kalsada para sa mga sasakyang maglakbay. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang magtungo sa iyong susunod na road trip o subukang umalis ng maaga sa trabaho para maiwasan ang rush hour. Halimbawa: Cindy, baka gusto mong iwasan ang 🛣️. May nakita akong malaking kalabog sa daan papunta dito.

Keywords: expressway, highway, kalsada

Codepoints: 1F6E3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )