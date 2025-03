Indo em uma viagem? Você pode estar usando o emoji de autoestrada em seu bate-papo. O emoji de autoestrada mostra uma estrada alinhada com relva em ambos os lados e um sinal de rua verde por cima da estrada. A cor e o estilo deste emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de autoestrada é frequentemente associado a uma interestadual, rodovia, rodovia ou outras estradas abertas para os veículos trafegarem. Use este emoji quando estiver pronto para sua próxima viagem ou tentando sair do trabalho mais cedo para evitar a hora do rush. Exemplo: Cindy, você pode querer evitar o 🛣️. Eu vi um grande acidente no caminho para cá.

Copiar

Keywords: caminho, estrada

Codepoints: 1F6E3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )