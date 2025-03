L'emoji dell'orso è solo la faccia o la testa di un orso e sembra piuttosto da cartone animato e coccolone come un orsacchiotto. Questa emoji con la faccia da orso è carina, ma non ti sbagliare. Gli orsi sono mammiferi grandi e potenti, con i quali non bisogna fare i conti. Non dovresti coccolare un orso selvatico se apprezzi la tua sicurezza. Non metterti mai tra una mamma orsa e i suoi cuccioli.