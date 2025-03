Questa emoji mostra una specifica razza di cane: un barboncino. Questa razza è estremamente popolare in tutto il mondo, anche se più spesso vista in alcune parti dell'Europa e del Nord America. La pelliccia di un barboncino è estremamente versatile, permettendole di essere acconciata e tagliata in vari modi, come viene rappresentato attraverso diverse piattaforme.

Copia

Keywords: animale, barboncino, cane

Codepoints: 1F429

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )