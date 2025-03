Il vecchio McDonald aveva un maiale e diceva "oink". Il maiale è uno degli animali più intelligenti della fattoria. L'emoji del maiale mostra l'animale rosa in piedi con il corpo rivolto di lato. I maiali vengono venduti per la loro carne. Prosciutto, pancetta e altri prodotti a base di carne di maiale provengono da maiali. Lo sapevate? I maiali sono originari dell'Africa e dell'Eurasia. I maiali sono animali incredibilmente intelligenti e non hanno ghiandole sudoripare, quindi usano il fango per mantenersi freschi. Usa l'emoji del maiale quando parli di maiali, fattorie, animali o articoli legati alla carne di maiale come la pancetta. Alcune persone si riferiscono a coloro che mangiano troppo come maiali. Questo è anche un termine usato per colpire gli agenti di polizia. Esempio: Mamma, non vedo l'ora di vedere il piccolo 🐖 alla fattoria.

Keywords: maiale, scrofa

Codepoints: 1F416

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )