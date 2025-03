L'ape mellifera è uno degli insetti che lavorano più duramente. Sono noti per la produzione di miele dolce ma sono anche noti per pungere. L'emoji mostra un'ape nera e gialla con ali, zampe e pungiglione. Usa questa emoji quando parli di miele, api, apicoltori, favi o alveari. I fan di Beyonce usano molto questa emoji perché si riferisce ai suoi fan come "l'alveare". Questa emoji può anche essere usata per descrivere qualcuno che potrebbe essere dolce ma ha una puntura dolorosa. Esempio: fai attenzione a Jennifer, all'inizio è gentile ma può pungere in un istante. 🐝

Keywords: animale, ape

Codepoints: 1F41D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )