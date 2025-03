Alguns dos melhores negócios são feitos entre países. O emoji do globo com meridianos pode representar negócios globais e negócios internacionais. O globo com meridianos mostra uma esfera com linhas de latitude e longitude. Este emoji é frequentemente associado a negócios globais e assuntos internacionais. Use este emoji ao falar sobre algo fora do seu país, um acordo internacional ou assuntos globais. Exemplo: Este negócio vai ser enorme. Eles estão criando 20 escritórios em todo o 🌐

Keywords: globo com meridianos, meridianos

Codepoints: 1F310

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )