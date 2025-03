Ang mukha na may nakataas na kilay na emoji ay labis na nag-aalinlangan sa anumang pandinig nito, at pinapanatili nito ang isang tuwid na mukha tungkol dito. Gamitin ang emoji na ito kapag sigurado kang may nagsisinungaling sa iyo, at gusto mong malaman nila na hindi mo ito binibili. Isang "oh, talaga?" mukha. hindi mo sinasabi.

Keywords: mukhang nakataas ang kilay, nagdududa, walang tiwala

Codepoints: 1F928

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )