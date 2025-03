Ito ay napakalaki, dapat tayong lahat ay huminto. Ang matiyagang emoji ng mukha ay nagbibigay ng pakiramdam ng pakikibaka. Ang matiyagang emoji ng mukha ay nagpapakita ng dilaw na mukha na nakapikit ang mata, nakataas ang kilay, at nakakunot na bibig. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit upang ipakita na ang isang tao ay naging napakababa, hindi masaya, ngunit hindi sumuko. Ang matiyagang emoji ng mukha ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkadismaya, pagkasawa, at handang mag-towel. Gamitin ang emoji na ito kapag dumaranas ka ng mahirap na oras, pakikibaka, at kailangan mong magpatuloy. Halimbawa: “Napakahirap ng klase na ito. 😣 Bakit ako nag-sign up para dito?”

Keywords: mukha, nagsisikap, nagtitiyaga

Codepoints: 1F623

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )