Isso é tão esmagador, todos nós deveríamos simplesmente desistir. O emoji de rosto perseverante dá uma sensação de luta. O emoji de rosto perseverante mostra um rosto amarelo com os olhos semicerrados, sobrancelhas levantadas e boca carrancuda. Esse emoji costuma ser usado para mostrar que alguém chegou ao fundo do poço, não está feliz, mas não desistiu. O emoji de rosto perseverante dá a sensação de estar frustrado, sobrecarregado e pronto para jogar a toalha. Use este emoji quando estiver passando por um momento difícil, uma luta e precise seguir em frente. Exemplo: “Esta aula é tão difícil. 😣 Por que me inscrevi nisso?”

Keywords: perseverança, perseverante, rosto perseverante

Codepoints: 1F623

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )