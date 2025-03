Você está se sentindo feliz? Vamos ver esse sorriso enorme! O emoji de rosto sorridente apresenta um rosto amarelo de aparência feliz com pequenos olhos abertos e uma boca aberta sorridente mostrando os dentes superiores. Este emoji é um rosto sorridente que transmite uma sensação de alegria, emoção ou felicidade. Este emoji transmite uma sensação de alegria, positividade e conteúdo. Use este emoji para mostrar apreço pela piada, ação ou conquista de alguém. Exemplo: João, devo dizer, participar do seu evento foi um prazer 😀.

Copiar

Keywords: lol, rindo, risada, rosto, rosto risonho

Codepoints: 1F600

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )