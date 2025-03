A cara de medo mostra um pequeno emoji amarelo que é azul da sobrancelha para cima! Suas sobrancelhas levantadas e carranca aberta, juntamente com seus olhos arregalados, nos dizem que esse emoji está assustado ou com medo do que está acontecendo. Talvez esteja assistindo a um filme de terror ou apenas viu um buraco no fundo de seu barco a remo.

Keywords: assustado, rosto, rosto amedrontado

Codepoints: 1F628

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )