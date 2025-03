O rosto abatido com emoji de suor mostra um rosto de emoji amarelo com uma carranca e uma grande gota de suor na testa. Este emoji pode indicar que você está frustrado, desapontado ou chateado com um resultado, como quando você perde um jogo de pebolim no qual se esforçou muito.

Keywords: rosto, rosto cabisbaixo com gota de suor, rosto com suor frio

Codepoints: 1F613

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )