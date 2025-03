Entre a coleção de emojis tristes, o emoji de cara carrancuda com boca aberta é um dos mais simples. Com dois olhinhos redondos e uma boca carrancuda aberta, esse rosto amarelo angustiado comunica choque e desagrado. Ele aparece mais quando más notícias são transmitidas. Não o confunda com o emoji de rosto angustiado - que se parece com seu clone com sobrancelhas.

Keywords: aberta, boca, rosto assustado, rosto franzido com boca aberta

Codepoints: 1F626

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )