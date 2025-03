Ang emoji ng mukha na nagdadalamhati ay isang solong dilaw na mukha na may nakataas na kilay at nakabukang bibig, na nagpapahiwatig na ang emoji na ito ay talagang nakakita ng isang bagay na kakila-kilabot at ngayon ay nabigla at nababalisa. Gamitin ito kapag nagulat ka at nabigla sa marinig o makakita ng isang bagay.

Keywords: mukha, nagdurusa

Codepoints: 1F627

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )