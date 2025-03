El emoji de cara con ceja levantada es extremadamente escéptico de lo que sea que escuche, y mantiene una cara seria al respecto. Use este emoji cuando esté bastante seguro de que alguien le está mintiendo y quiere que sepa que no lo está comprando. Un "oh, ¿en serio?" rostro. no dices

Keywords: cara con ceja alzada, desconfiado, escéptico

Codepoints: 1F928

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )