Bulldozer, martello pneumatico e molta sporcizia significano che un cantiere è vicino. Questa emoji mostra la persona che lavora sul sito, costruendo nuove cose e demolendole. L'emoji dell'operaio edile mostra una persona con un cappello da cantiere giallo e un giubbotto di sicurezza con linee gialle. L'emoji dell'operaio edile è disponibile in diverse tonalità della pelle per rappresentare tutti gli uomini e le donne che lavorano duramente sul cantiere. Usa questa emoji per descrivere un progetto di costruzione, un operaio edile o per parlare di qualcuno che lavora sodo e non ha paura di sporcarsi. Esempio: “C'è un nuovo parcheggio in fondo alla strada. Mi dispiace per quegli operai edili 👷🏻 fuori fa così caldo.

Copia

Keywords: edile, operaio, persone

Codepoints: 1F477

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )