L'emoji del contadino indossa un cappello di paglia di colore chiaro, una tuta e una maglietta dai colori vivaci. Mentre alcune versioni dell'emoji mostrano il contadino che tiene in mano un forcone, altre lo mostrano mentre tiene in mano un raccolto raccolto come carote, grano o mais. Puoi usare questa emoji per raffigurare qualcuno che lavora nel settore agricolo o ama lavorare nel proprio giardino!

Copia

Keywords: agricoltore, allevatore, contadino, giardiniere

Codepoints: 1F9D1 200D 1F33E

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )