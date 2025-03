La forza si costruisce con i pesi in palestra. L'emoji della persona che solleva pesi è la scelta migliore per gli amanti della palestra e i sollevatori di pesi. L'emoji mostra una persona in un completo da competizione per il sollevamento pesi con fasce per le ginocchia, che solleva una barra pesante carica di pesi sopra la testa. La barra è leggermente piegata per dare la sensazione che i pesi siano pesanti. L'emoji della persona che solleva pesi ha diverse tonalità della pelle e sessi. Usa questa emoji quando parli di una persona forte a cui piace sollevare pesi. Può anche essere usato per parlare della palestra o di una gara di sollevamento pesi. Questa emoji viene utilizzata anche quando ci si riferisce all'allenamento sportivo. Esempio “Sto cercando di sollevare carichi pesanti oggi. 🏋🏼 Sarà un duro allenamento.”

Keywords: bilanciere, persona che solleva pesi, pesi massimi, sollevamento pesi, sport

Codepoints: 1F3CB FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )