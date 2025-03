Sembra buono Mr. Bond! La persona in smoking emoji emana un'atmosfera di eleganza, fantasia e grandiosità. Questa emoji mostra un uomo o una donna che indossa una giacca da smoking nera con una camicia bianca e un papillon nero. L'emoji della persona in smoking ha diverse tonalità della pelle. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si parla di occasioni speciali come un banchetto formale, un ballo di fine anno, un matrimonio. Potrebbe anche riferirsi a una spia in missione segreta in un paese straniero! Puoi anche usare questa emoji per esprimere la sensazione di alta classe, eleganza ed elite. Esempio: ho bisogno di essere dimensionato per il mio smoking. 🤵🏽. Mancano solo 2 settimane al matrimonio di Jeb!

Copia

Keywords: persona, persona in smoking, smoking, sposo

Codepoints: 1F935

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )