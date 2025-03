È ora di iniziare? L'emoji della persona che gioca a golf è pronta per tutta l'azione sul green. Questa emoji mostra una persona che fa uno swing con la sua mazza da golf. Usa questa emoji quando parli dello sport del golf, fai uno swing a qualcosa o per parlare di qualcosa che è atletico. Puoi anche usarlo per descrivere una vacanza imminente o un giorno di relax. Esempio: “Bob, sono sicuro di essere pronto a scendere in campo questo fine settimana. Spero tu abbia lavorato sul tuo 🏌"

Keywords: buca, giocatore di golf, mazza, pallina, persona che gioca a golf, tiro

