Gli emoji degli operai sono al lavoro nelle fabbriche che producono molte delle cose che usiamo ogni giorno. Attento, questi emoji da operaio hanno delle torce, quindi non avvicinarti troppo a meno che tu non indossi un casco protettivo come loro. L'emoji dell'operaio è disponibile in tutte le tonalità della pelle e di genere ed è un'aggiunta appropriata a qualsiasi testo che dice "Non chiamare, sono al lavoro".

Keywords: assemblaggio, fabbrica, industria, operaio, persona che lavora in fabbrica

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3ED

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )