Gli uomini di tutto il mondo hanno una cosa in comune; un pomo d'adamo (ok quindi forse due cose in comune se pensi a cosa pende sotto la cintura) L'emoji dell'uomo mostra il volto di un uomo con due occhi aperti, naso, bocca aperta e capelli corti. L'emoji dell'uomo ha diverse tonalità della pelle. Questa emoji potrebbe essere usata per parlare del fidanzato, marito, fratello, zio, collega o amico maschio di qualcuno. Usa questa emoji quando parli di uomini o qualcosa che ha a che fare con gli uomini. Esempio: questo è un club solo 👨‍👨. Non sono ammesse donne.

Keywords: maschio, persone, uomo

Codepoints: 1F468

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )