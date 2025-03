Il futuro è femminile. Il segno femminile è usato per descrivere qualcuno che è orgoglioso del suo potere come donna. Questo simbolo è spesso usato nei testi per i movimenti per i diritti delle donne o per identificare scientificamente una donna. L'emoji femminile mostra il segno del genere femminile che è un cerchio con una croce attaccata al di sotto. Usa questa emoji quando parli di qualcosa che riguarda una donna, i diritti delle donne e il benessere delle donne. Esempio: Ginny sta per avere due gemelle ♀♀

Keywords: donna, femmina, simbolo di femmina, simbolo genere femminile

Codepoints: 2640 FE0F

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 4.0 )