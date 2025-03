L'emoji con i palmi rivolti verso l'alto può ricordarti il gesto che usa un mendicante quando chiede soldi. Questa emoji ha una varietà di significati. L'emoji con i palmi rivolti verso l'alto mostra due mani aperte rivolte verso l'alto che si toccano. Questa emoji può essere usata per fare riferimento al gesto della lingua dei segni americana per la parola "libro". Può anche essere usato per riferirsi a qualcosa di religioso, o santo come una preghiera. Esempio: Molly, puoi venire con me stasera? Ti sto implorando. 🤲

Copia

Keywords: mani unite in alto, preghiera

Codepoints: 1F932

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )