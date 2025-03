Questa emoji è l'epitome di "fottiti". Il dito medio è il simbolo universale di rabbia, malcontento, irritazione o un segno di risentimento verso un'altra persona. Questo gesto è solitamente riservato a brutte risse o rabbia per strada (non che lo perdoniamo). Questa emoji può essere inviata a qualcuno con cui stai litigando, come un ex o un collega. Anche se soddisfacente, questo segno può portarti in alcune situazioni appiccicose, quindi fai attenzione a chi lo dirigi!

Keywords: dito medio, insulto, offendere

Codepoints: 1F595

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )