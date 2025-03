Este emoji é o epítome de "vá se ferrar". O dedo médio é o símbolo universal de raiva, descontentamento, irritação ou sinal de ressentimento em relação a outra pessoa. Esse gesto geralmente é reservado para brigas feias ou raiva na estrada (não que toleremos isso). Esse emoji pode ser enviado para alguém com quem você está discutindo, como um ex ou colega de trabalho. Embora satisfatório, este sinal pode colocá-lo em algumas situações complicadas, por isso tome cuidado com quem você o dirige!

