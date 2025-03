Sono qui! L'emoji della persona che alza la mano è un simbolo per attirare l'attenzione o per chiedere il permesso. L'emoji della persona che alza la mano mostra una persona sorridente con la mano alzata. Questa emoji è disponibile in diversi sessi e tonalità della pelle. Usa questa emoji quando stai cercando di attirare l'attenzione di qualcuno, quando conosci la risposta a una domanda, quando sei d'accordo con qualcosa o se stai chiedendo il permesso di fare qualcosa. Esempio: conosco la risposta! Prendimi. 🙋

Keywords: felice, gesto, mano alzata, persona, persona con mano alzata

Codepoints: 1F64B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )