L'emoji delle mani aperte mostra due mani di qualsiasi tonalità della pelle con i palmi rivolti verso l'esterno e i pollici uniti in un gesto di apertura. Queste mani potrebbero significare che sei pronto per un abbraccio, o che accetti qualcuno così com'è, come quando il tuo amico ti dice che non gli piacciono i sottaceti ma tu ami i sottaceti, e tu dici: "Io ti amo comunque.

Keywords: aperta, mani aperte, mano, segno, segno delle mani aperte

Codepoints: 1F450

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )