Dicono che puoi trovare la risposta a qualsiasi domanda in un libro. L'emoji del libro aperto mostra un libro con una copertina blu spalancata con parole sulle pagine. Lo stile e il colore dell'emoji del libro aperto variano a seconda della tastiera emoji. L'emoji del libro aperto viene in genere utilizzata nelle conversazioni sulla lettura o sulla letteratura e può essere trovata con un segnalibro su alcune piattaforme. Può anche essere usato come un modo furbo per chiamare qualcuno un "libro aperto" perché condivide troppe informazioni. Esempio: “Smettila di dire a Karen tutte le informazioni. Lei è un libro aperto 📖. lol"

Keywords: libro, libro aperto

Codepoints: 1F4D6

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )