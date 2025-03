Dizem que você pode encontrar a resposta para qualquer pergunta em um livro. O emoji de livro aberto mostra um livro com capa azul bem aberta com palavras nas páginas. O estilo e a cor do emoji de livro aberto variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de livro aberto é normalmente usado em conversas sobre leitura ou literatura e pode ser encontrado com um marcador em algumas plataformas. Também pode ser usado como uma maneira astuta de chamar alguém de “livro aberto” porque eles compartilham muitas informações. Exemplo: “Pare de contar todas as informações a Karen. Ela é um livro aberto 📖. lol"

Keywords: aberto, livro

Codepoints: 1F4D6

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )