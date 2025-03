Esta chave pode abrir o baú contendo um tesouro muito valioso. É uma chave antiga, então você sabe que o tesouro é antigo e valerá muito mais agora do que naquela época. O emoji de chave antiga mostra uma chave de estilo antigo com um orifício aberto na parte superior. A chave antiquada pode dar uma sensação do passado, algo antigo e algo valioso. Use este emoji ao falar sobre algo antigo como um baú, algo que vale muito dinheiro antigo ou uma pista para informações. Exemplo: o peito da vovó só pode ser aberto com o 🗝 que ela usa no pescoço.

Copiar

Keywords: antiga, chave, fechadura

Codepoints: 1F5DD FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )