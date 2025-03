Este emoji mostra um cadeado normal, dourado ou prateado, dependendo da plataforma, com uma chave do tamanho da própria fechadura posicionada no lado direito. Este é o tipo de cadeado que você vê em um armário escolar ou armário de armazenamento, pois é muito resistente e oferece estabilidade e segurança. Usado no sentido figurado, também pode significar que você está em um relacionamento, pois seu coração está trancado.

Keywords: cadeado com chave, cadeado fechado com chave, seguro

Codepoints: 1F510

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )