Ti senti elegante? Scrivi la tua lettera con una penna stilografica. L'emoji della penna stilografica mostra una penna con una punta a "pennino" d'argento. Il colore dell'emoji della penna stilografica varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji della penna stilografica di solito appare nei contenuti che coinvolgono firme, calligrafia o scrittura in generale. L'inclinazione di 45 gradi, con il pennino rivolto verso il basso, indica che la penna è in atto di scrivere. Puoi usare questa emoji per indicare che firmerai qualcosa di importante. Esempio: “Chiuso in casa oggi! 🖋️”

Keywords: cartuccia, inchiostro, penna stilografica, pennino

Codepoints: 1F58B FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )