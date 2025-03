Questo è un quadrato colorato con una figura bianca di una donna al centro. Tipicamente, questo è usato per rappresentare il bagno delle donne. Se hai bisogno di andare alla toilette per una pausa dalla folla o per, beh, sai, allora questa è l'emoji che fa per te.

Keywords: bagno donne, donne, simbolo, simbolo bagno donne, simbolo del bagno delle donne

Codepoints: 1F6BA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )