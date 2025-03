Il simbolo del gabinetto, caratterizzato da un "W C" in un quadrato blu, è il segno universale per la necessità di utilizzare il bagno. Se qualcuno ti chiede dove sei o sei diretto in quella direzione, invia questa emoji per farglielo sapere.

Keywords: bagno, gabinetto, simbolo del wc, wc

Codepoints: 1F6BE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )