Hai tirato lo sciacquone prima di uscire dal bagno? L'emoji del gabinetto mostra un water bianco con un sedile. Questo stile di toilette si trova comunemente in una casa. L'emoji della toilette è spesso associata a un bagno, toilette, gabinetto, urina, cacca o altri fluidi corporei che entrano in una toilette. L'emoji della toilette potrebbe anche essere usata come un insulto quando si parla della carriera di qualcuno o di un progetto che "sta andando in malora" perché non sta facendo un ottimo lavoro. Usa questa emoji quando devi scovare qualcosa in un messaggio. Esempio: Judy non ha scaricato il 🚽. È piuttosto disgustoso lì dentro.

Keywords: toilette, water

Codepoints: 1F6BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )