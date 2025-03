Vai al cinema o a uno spettacolo? Avrai bisogno di un biglietto per entrare. L'emoji dei biglietti d'ingresso viene spesso utilizzata quando si parla di un evento con biglietto come un film, una fiera o un carnevale in cui è necessario acquistare un biglietto per entrare. Questa emoji potrebbe anche essere usata per descrivere un biglietto della lotteria.